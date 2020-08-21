Билялетдинов оценил расклады перед дерби «Спартак» — «Локомотив»

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов оценил расклады перед столичным дерби «Спартак» — «Локомотив» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, обе команды в настоящее время не до конца готовы физически, однако на поле они смотрятся лучше, чем это было после коронавирусной паузы.

Экс-хавбек заявил, что победитель игры получит запас прочности и не позволит лидирующему в турнирной таблице «Зениту» оторваться далеко от ближайших преследователей.

Напомним, что московское дерби пройдет 23 августа на «Открытие Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий казахстанского «Кайрата» Вагнер Лав поделился подробностями несостоявшегося перехода в московский ЦСКА летом 2020 года