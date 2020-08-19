Тарасова поделилась впечатлениями от прокатов фигуристов юниорской сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о том, кто ее впечатлил на прокатах юниорской сборной России, передает » target=«_blank»>РИА «Новости».

«Аксель в три с половиной оборота у Софьи Самоделкиной прямо чудесный. Она красиво катается. Она это не показывает, когда нет музыки, но когда она включается, Софья раскрывается как цветок», — сказала Тарасова.

Также наставник выделила Майю Хромых, Дарью Усачеву, Елизавету Осокину и Всеволода Князева.

Ранее Елизавета Туктамышева выступила за поднятие возрастного ценза в женском катании.