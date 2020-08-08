Руководство «Ювентуса» назвало имя нового тренера команды

Андреа Пирло назначен тренером туринского «Ювентуса», сообщает пресс-служба команды в Twitter.

Напомним, 8 августа с поста наставника «старой синьоры» был уволен Маурицио Сарри.



Пирло выступал за черно-белых с 2011 по 2015 год. 30 июля он был назначен тренером молодежной команды «Юве».



Ранее Миралем Пьянич высказался о своем уходе из «Ювентуса».