Руководство «Ювентуса» назвало имя нового тренера команды
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Андреа Пирло назначен тренером туринского «Ювентуса», сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Напомним, 8 августа с поста наставника «старой синьоры» был уволен Маурицио Сарри.
Пирло выступал за черно-белых с 2011 по 2015 год. 30 июля он был назначен тренером молодежной команды «Юве».
Ранее Миралем Пьянич высказался о своем уходе из «Ювентуса».
UFFICIALE ✍️ Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ➡️ https://t.co/gFxYuC28cj#CoachPirlo pic.twitter.com/6xWUAJ5u19— JuventusFC (#Stron9er ������������������) (@juventusfc) August 8, 2020