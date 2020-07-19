Президент «Урала» принял отставку главного тренера Парфенова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов принял отставку Дмитрия Парфенова с поста главного тренера клуба, сообщает РИА «Новости».

«Я принимаю отставку Парфенова. Мы в последних трех матчах пропустили девять мячей. Пока не решили, кто будет руководить командой в игре с «Краснодаром». Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру», — сказал Иванов.

Президент клуба поблагодарил Парфенова за работу и отметил, что у него с тренером хорошие отношения.

Специалист возглавил «Урал» в 2018 году. Под его руководством клуб выходил в финал Олимп — Кубка России сезона-2018/19, где уступил московскому «Локомотиву» (0:1). В нынешнем сезоне чемпионата страны екатеринбургский клуб с 35 очками занимает 11-е место.

Ранее сообщалось, что Парфенов заявил об отставке после поражения от «Химок» (1:3) в полуфинальном матче Олимп — Кубка России.