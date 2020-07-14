Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» после жеста в адрес фанатов
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал генерального директора команды Василия Кикнадзе уйти из клуба из-за инцидента с болельщиками «железнодорожников».
Во время матча 28-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1) функционер показал фанатам средний палец.
«Если вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола», — написал Семин в Instagram.
Также специалист призвал Кикнадзе передать бонусы, которые ему предлагались за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива», семье футболиста Иннокентия Самохвалова, который скончался во время индивидуальной тренировки.
Ранее Семин поделился мнением о новом наставнике «железнодорожников» Марко Николиче.
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Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика "Локомотива",факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причём сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров. Если Вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример Вы таким жестом подаёте детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион? Но прежде, чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по Вашим словам, предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером "Локомотива" семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова. #юрийсемин #семин