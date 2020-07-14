Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» после жеста в адрес фанатов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал генерального директора команды Василия Кикнадзе уйти из клуба из-за инцидента с болельщиками «железнодорожников».

Во время матча 28-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1) функционер показал фанатам средний палец.

«Если вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола», — написал Семин в Instagram.

Также специалист призвал Кикнадзе передать бонусы, которые ему предлагались за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива», семье футболиста Иннокентия Самохвалова, который скончался во время индивидуальной тренировки.

Ранее Семин поделился мнением о новом наставнике «железнодорожников» Марко Николиче.