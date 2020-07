Квят не встал на одно колено перед стартом Гран-при «Формулы-1»

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят не встал на одно колено перед стартом сезона «Формулы-1» в знак борьбы против расизма.

Акция была направлена в поддержку движения Black Lives Matter, однако не встали на одно колено россиянин и еще пять гонщиков — чемпион мира 2007 года, гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен, Карлос Сайнс из «Макларена», Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»).

Об этом в своем Twitter проинформировал журналист Люк Смит.

Гран-при Австрии проходит на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Гонка запланирована на 5 июля. Начало — 16.10 мск. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее сообщалось, что гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено.

There you go - a mix of kneels and stands from drivers #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/uBRhKry1fI