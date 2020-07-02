Экс-функционер «Ювентуса» мог стать спортивным директором «Локомотива»

Бывший главный скаут туринского «Ювентуса» Пабло Лонгория мог стать спортивным директором московского «Локомотива». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе проводил встречу с Лонгорией, в ходе которой предложил ему занять соответствующую должность, однако тот ответил отказом.

По словам агента Джамала Акаева, знакомого с ситуацией, у экс-скаута «бьянконери» на столе лежат другие варианты, над которыми в настоящее время он раздумывает.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) объяснил отсутствие системы видеоассистента рефери (VAR) на матче «Спартак» — «Тамбов» 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).