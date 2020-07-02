Экс-функционер «Ювентуса» мог стать спортивным директором «Локомотива»
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Бывший главный скаут туринского «Ювентуса» Пабло Лонгория мог стать спортивным директором московского «Локомотива». Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе проводил встречу с Лонгорией, в ходе которой предложил ему занять соответствующую должность, однако тот ответил отказом.
По словам агента Джамала Акаева, знакомого с ситуацией, у экс-скаута «бьянконери» на столе лежат другие варианты, над которыми в настоящее время он раздумывает.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) объяснил отсутствие системы видеоассистента рефери (VAR) на матче «Спартак» — «Тамбов» 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).