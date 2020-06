Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков в номинации «Лучшая гифка сезона» в Национальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте организации.

В матче регулярного чемпионата против «Торонто Мэйпл Лифс» россиянин неожиданно влез в кадр трансляции. GIF с форвардом набрала 31,1% голосов.

Второе место занял нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског (30,9%), который прерывает видеоинтервью своего одноклубника Эрика Джонсона зажигательным танцем.

На третьей строчке расположился голкипер «Анахайм Дакс» Райан Миллер (22,7%), продемонстрировавший выразительную мимику.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стали победителями голосования в номинации «Лучшие друзья».

We're only *kinda* sorry for this shameless plug to vote for Gabe by posting it 100000000x



VOTE: https://t.co/kCu4XGifg0#NHLFanChoice #GoAvsGo pic.twitter.com/WLn91MaxjN