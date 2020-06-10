Экс-футболист ЦСКА Дуду прокомментировал возможный переход Лава в «армейский» клуб

Экс-футболист московского ЦСКА Дуду прокомментировал возможный переход Вагнера Лава в «армейский» клуб, передает Metaratings.ru.

«Я не знаю, точно ли Вагнер вернется в ЦСКА, но, если это случится, это будет прекрасно. Вагнер — великий игрок, который вернется в свой родной дом. Конечно, он сильно поможет красно-синим завоевать новые титулы. Уверен, он станет важной частью для будущих побед клуба», — сказал Дуду.

Напомним, в составе московского клуба Вагнер становился обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Нобель Арустамян прокомментировал ход развития переговоров столичного ЦСКА и бразильского нападающего Вагнера Лава.