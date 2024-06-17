Названа причина яркой вспышки в Ростове-на-Дону

Вспышки на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону произошли из-за попавшей на территорию объекта упаковочной пленки со строительной площадки. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании «Россети Юг».

Отмечается, что на территорию подстанции ветром занесло упаковочную пленку со строительной площадки, расположенной рядом с энергообъектом. Из-за этого произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки. Нарушения электроснабжения по сети «Ростовэнерго» нет, добавили в ведомстве

До этого в соцсетях появились видео со вспышками в небе, как утверждалось, что в Ростове-на-Дону.

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