Дядя захватчика СИЗО в Ростове рассказал о своем племяннике

Один из участников захвата СИЗО в Ростове-на-Дону Малик Гандалоев был «домашним мальчиком». Об этом рассказал его дядя Мухарбек Гандалоев, слова которого передает издание «Известия».

«Мы сами в шоке. Он отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», — заявил он, подчеркнув, что племянник хорошо учился в школе и имел положительные характеристики в университете.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с захватом заложников в одном из СИЗО города Ростов-на-Дону.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне. Позднее силовики провели штурм СИЗО, в результате которого все террористы были ликвидированы, а заложники освобождены. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее стало известно, откуда у захватчиков ростовского СИЗО появился флаг ИГ.