Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал западные государства, которые приняли совместное коммюнике на конференции по Украине в Швейцарии, не спекулировать вокруг российского статуса Запорожской АЭС. Его слова передает РИА Новости.

«Гарантировать безопасность Запорожской АЭС может только Россия. Поэтому западным горе-политикам пора прекратить спекулировать вокруг российского статуса и принадлежности атомной станции», — заявил депутат.

По его словам, странам Запада впору не подыгрывать Киеву, а обуздать его попытки нанести удары по атомной станции, спровоцировав тем самым мировую техногенную катастрофу.

16 мая глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал сотрудничество с Россией прочным и заверил, что оно будет продолжаться.

15 июня Гросси заявил об отсутствии у него планов принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. Он принял такое решение, чтобы не смешивать техническую работу с политикой. В то же время он рассказал, что во время подготовки мероприятия «был на связи» с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Более того, в преддверии конференции глава МАГАТЭ провел встречу с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Ранее призвали оставить все реакторы ЗАЭС в состоянии холодного останова.