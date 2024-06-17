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Губернатор Мурманской области заявил о создании Центра защиты китов

Чибис: в Мурманской области создадут Центр защиты китов

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о необходимости создания Центра защиты китов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Чибис в ходе встречи с членами оперативной группы по спасению раненого кита выразил им благодарность и отметил, что кит был спасен в результате командной работы.

По словам губернатора, принято решение создать на территории области Центр защиты китов. В его состав будет входить оперативная группа реагирования.

Мурманских спасателей обучат и передадут им свой опыт коллеги из Дальневосточного региона.

До этого сообщалось, что спасатели спасли горбатого кита Станислава, который запутался в рыболовных сетях у побережья в районе села Териберка в Мурманской области.

11 июня сообщалось, что активисты прошли 120 км прибрежной территории Кольского полуострова в поисках горбатого кита Станислава, запутавшегося в сетях. Прибрежную территорию полуострова исследовали с помощью беспилотников и маломерных судов.

Ранее в США на пляж выбросило огромный череп загадочного существа.

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