Дибала по-прежнему окончательно не восстановился от коронавируса

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о перенесенном коронавирусе. С начала эпидемии аргентинец несколько раз сдавал положительный тест на COVID-19.

По его словам, он по-прежнему не восстановился окончательно от болезни.

«У меня был коронавирус, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Я еще не восстановился на сто процентов, но уже довольно хорош. Сейчас мы возвращаемся к тренировкам, сезон возобновляется, поэтому скоро мы сможем делать то, что любим больше всего», — приводит слова Дибалы Football Italia.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл в 24 матчах Серии А, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами. Сезон в чемпионате Италии должен возобновиться 12 июня.

Ранее сообщалось, что Дибала возобновил тренировки с «Ювентусом».