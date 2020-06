Вернер мог оказаться в «Манчестер Сити»

Игрок немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернер мог оказаться в английском «Манчестер Сити», сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.

Отмечается, что «горожане» общались с футболистом, но он сделал выбор в пользу лондонского «Челси».

Утверждается, что наставник «аристократов» Фрэнк Лэмпард лично общался с форвардом. Специалист сказал игроку, что он будет важным элементом команды.



В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает четвертое место, набрав 48 очков.

Ранее «РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру.

Update @TimoWerner: @ManCity was also at the negotiating table. but @chelsea got the "Yes" from @TimoWerner. Frank Lampard convinced the striker that Werner would become an important player in his team