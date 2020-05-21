Думбия заявил, что ему не стоило покидать ЦСКА в 2015 году
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Нападающий швейцарского «Сьона» Сейду Думбия заявил, что ему не стоило покидать московский ЦСКА в 2015 году. Об этом сообщает «РГ».
По его словам, уход в «Рому» в тот момент казался очевидным шагом вперед, но на деле перспективы развития в стане «волков» были более туманными, чем казались на первый взгляд.
Думбия заявил, что у каждого футболиста в карьере выпадает момент, когда необходимо принять ключевое решение, однако не всегда оно оказывается верным.
Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор московского «Локомотива» Дмитрий Иванов предрек клубу серьезное сокращение бюджета.