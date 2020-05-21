Думбия заявил, что ему не стоило покидать ЦСКА в 2015 году

Нападающий швейцарского «Сьона» Сейду Думбия заявил, что ему не стоило покидать московский ЦСКА в 2015 году. Об этом сообщает «РГ».

По его словам, уход в «Рому» в тот момент казался очевидным шагом вперед, но на деле перспективы развития в стане «волков» были более туманными, чем казались на первый взгляд.

Думбия заявил, что у каждого футболиста в карьере выпадает момент, когда необходимо принять ключевое решение, однако не всегда оно оказывается верным.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор московского «Локомотива» Дмитрий Иванов предрек клубу серьезное сокращение бюджета.