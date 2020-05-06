Тимощук вспомнил о работе с Ван Галом в «Баварии»

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Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук вспомнил о работе с нидерландским специалистом Луи Ван Галом в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает «СДЗД».

По его словам, обида на экс-тренера самого титулованного клуба Германии осталась далеко позади.

«Как тренера я оцениваю его высоко, но его коммуникация с игроками была далеко не на высшем уровне. Так он уж устроен.

Ладно, когда он на знаменитой установки штаны снял. Но он еще и вставную челюсть изо рта вытаскивал! Чего-то рассказывает, завелся и та-та-та… И – раз!» — сказал Тимощук.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о взаимоотношениях с действующим наставником донского клуба Валерием Карпиным.