Тимощук вспомнил о работе с Ван Галом в «Баварии»
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Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук вспомнил о работе с нидерландским специалистом Луи Ван Галом в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает «СДЗД».
По его словам, обида на экс-тренера самого титулованного клуба Германии осталась далеко позади.
«Как тренера я оцениваю его высоко, но его коммуникация с игроками была далеко не на высшем уровне. Так он уж устроен.
Ладно, когда он на знаменитой установки штаны снял. Но он еще и вставную челюсть изо рта вытаскивал! Чего-то рассказывает, завелся и та-та-та… И – раз!» — сказал Тимощук.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о взаимоотношениях с действующим наставником донского клуба Валерием Карпиным.