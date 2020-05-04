Правительство Испании будет проверять трансферы «Барселоны» и «Атлетико»
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Несколько клубов чемпионата Испании по футболу воспользовались правом отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск во время пандемии коронавируса, таким образом запросив государственную помощь для выплаты им зарплаты. В их число вошли мадридский «Атлетико», «Барселона», «Валенсия», «Севилья», «Алавес», «Эспаньол», «Гранада» и «Осасуна».
По информации AS, теперь правительство страны в лице Министерства труда и финансов будет проверять и возьмет под контроль расходы этих команд, в частности, уделив наибольшее внимание вопросу трансферов. При этом не уточняется, будет ли минфин их ограничивать.
Ранее сообщалось, что «Барселона» даст шанс в первой команде двум воспитанникам.