Игрок «Краснодара» организовал вечеринку во время карантина
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Игрок «Краснодара» Вандерсон организовал вечеринку во время карантина из-за коронавируса, сообщает Metaratings.ru.
Вандерсон вел прямую трансляцию в Instagram, но запись была удалена.
По ходу вечеринки форвард употреблял алкоголь, курил кальян, а также вдыхал газ неизвестного происхождения из воздушного шарика.
Также в доме бразильца присутствовал его одноклубник хавбек Кайо.
Ранее сообщалось о том, что «Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении албанского вратаря.