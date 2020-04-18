Игрок «Краснодара» организовал вечеринку во время карантина

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Игрок «Краснодара» Вандерсон организовал вечеринку во время карантина из-за коронавируса, сообщает Metaratings.ru.

Вандерсон вел прямую трансляцию в Instagram, но запись была удалена.

По ходу вечеринки форвард употреблял алкоголь, курил кальян, а также вдыхал газ неизвестного происхождения из воздушного шарика.

Также в доме бразильца присутствовал его одноклубник хавбек Кайо.



Ранее сообщалось о том, что «Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении албанского вратаря.