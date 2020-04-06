Жена Семака: Путина пора выдвигать на царство

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Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна поделилась мнением о президенте России Владимире Путина, а также высказалась в отношении его коллеги из США Дональде Трампе.

«Изберут ли Трампа и Путина на новый срок? Я думаю, что Владимира Владимировича пора выдвигать на царство, а то у британских монархов есть свои традиции, а у нас утрачены. Думаю, его срок закончится так же логично, как заканчивается человеческий цикл и жизнь. Что касается Трампа, то мне кажется, что нет», — сказала Семак в прямом эфире в Instagram Саши Зверевой.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. В первом же сезоне на посту главного тренера он привел петербургский клуб к чемпионству. В текущем сезоне, который на данный момент стоит на паузе из-за пандемии коронавируса COVID-19, сине-бело-голубые также являются единоличными лидерами. В отношениях с Анной он состоит уже много лет. Пара воспитывает восьмерых детей.