В «Рубине» предложили помощь государству в борьбе с коронавирусом

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о ситуации с приостановкой чемпионата России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, клуб решил сократить заработную плату футболистам на 50% в связи с отсутствием игр.

«Наша страна в данный момент находится в тяжелом положении, мы не должны что-то требовать от государства, а наоборот, должны ему помогать.

Мы даже предлагали переоборудовать здание академии под отделение больницы. Делаем все от себя возможное, чтобы помочь в борьбе с вирусом», — сказал Сайманов.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин поделился мнением о возобновлении сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).