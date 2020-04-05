В «Рубине» предложили помощь государству в борьбе с коронавирусом
Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о ситуации с приостановкой чемпионата России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, клуб решил сократить заработную плату футболистам на 50% в связи с отсутствием игр.
«Наша страна в данный момент находится в тяжелом положении, мы не должны что-то требовать от государства, а наоборот, должны ему помогать.
Мы даже предлагали переоборудовать здание академии под отделение больницы. Делаем все от себя возможное, чтобы помочь в борьбе с вирусом», — сказал Сайманов.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин поделился мнением о возобновлении сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).