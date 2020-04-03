Овечкин рассказал, что не любит его супруга
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился, какие действия с его стороны не любит его супруга Анастасия, передает Men's Journal.
Он признался, что его супруга, которая сейчас беременна, не любит, когда он подолгу играет в видеоигры. При этом хоккеист отметил, что зависимости от этого развлечения у него нет.
«Моя жена Настя просто ненавидит, когда я постоянно залипаю в телефоне и играю во всякие игры. Перед сном я все время пытаюсь поиграть на телефоне. Думаю, это бесит ее больше всего», — сказал хоккеист.
Ранее сообщалось, что Овечкин признан лучшим снайпером в истории НХЛ по версии болельщиков.