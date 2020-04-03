Уткин стал хуже относиться к Хабибу из-за отмены боя с Фергюсоном

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Блогер Василий Уткин поделился мнением об отмене поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона.

«Хабиб и его семья определяют свои риски, в том числе и риски здоровья. Они распространяются не только на бой, но и на риски карантина, на что угодно», — сказал Уткин в эфире на своем YouTube-канале.

По мнению бывшего комментатора, боец должен был подробнее объяснить ситуацию со срывом боя.

«Хабиб об этом даже не подумал. Я стал хуже думать о Нурмагомедове вследствие всей этой истории», — добавил блогер.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Позднее Нурмагомедов заявил, что не может покинуть Россию из-за временного закрытия границ. 1 апреля россиянин сообщил, что «расстроен отменой боя» с американцем.

Ранее Фергюсон призвал лишить Нурмагомедова титула чемпиона UFC.