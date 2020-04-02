Хабиб рассказал, когда будет готов вернуться в октагон

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, когда вернется в восьмиугольник.

Напомним, что накануне россиянин заявил о срыве поединка с Тони Фергюсоном.

«Если сейчас руководство UFC не может сделать шоу, я буду готов выступить в августе. Насколько я знаю, они планируют турнир в Сан-Франциско. Это хороший вариант.

Также есть турнир в середине сентября в Абу-Даби. Тоже хорошо. Но, безусловно, если все нормализуется. В настоящий момент лететь в США — это сумасшествие», — заявил непобежденный атлет в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Ранее Уткин заявил, что Хабиб и не думал нормально объяснить отказ от боя.