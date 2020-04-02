Юниорские и юношеские чемпионаты Белоруссии приостановлены
Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) решила приостановить юниорские и юношеские чемпионаты страны.
Данные меры были приняты в связи с угрозой распространения коронавируса.
«На основании решения бюро исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» от 2 апреля и в соответствии с рекомендациями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь было принято решение о приостановке матчей юниорского и юношеского первенств Республики Беларусь по футболу до дальнейшего уведомления.
Помимо этого, переносится начало молодежного первенства по футболу среди девушек до дальнейшего уведомления», — отмечает пресс-служба АБФФ.
Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские первенства, кроме чемпионата Белоруссии.
Ранее сообщалось, что чемпионат Бельгии не будет возобновлен.