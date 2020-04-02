Юниорские и юношеские чемпионаты Белоруссии приостановлены

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Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) решила приостановить юниорские и юношеские чемпионаты страны.

Данные меры были приняты в связи с угрозой распространения коронавируса.

«На основании решения бюро исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» от 2 апреля и в соответствии с рекомендациями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь было принято решение о приостановке матчей юниорского и юношеского первенств Республики Беларусь по футболу до дальнейшего уведомления.

Помимо этого, переносится начало молодежного первенства по футболу среди девушек до дальнейшего уведомления», — отмечает пресс-служба АБФФ.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские первенства, кроме чемпионата Белоруссии.

Ранее сообщалось, что чемпионат Бельгии не будет возобновлен.