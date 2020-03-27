Защитник «Уфы» Круговой: мечтаю жить в другой стране

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Защитник «Уфы» Данил Круговой, выступающий за башкирский клуб на правах аренды, ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram.

Отвечая на вопрос о жизни в другой стране, Круговой заявил, что мечтает переехать из России.

Также футболист отметил важность соблюдения карантинных мероприятий для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что правами на игрока владеет петербургский «Зенит», возглавляющий в данный момент турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Перу Нолберто Солано задержан в столице страны Лиме за нарушение карантина