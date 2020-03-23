Паунд: решение по Олимпиаде уже принято

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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил о том, что решение об отсрочке Олимпиады уже принято, передает USA Today.

«Игры не начнутся 24 июля, насколько я знаю. Мы перенесем Олимпиаду и начнем разбираться со всеми последствиями», — заявил Паунд.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.



Ранее глава World Athletics призвал перенести Олимпийские игры.