Паунд: решение по Олимпиаде уже принято
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил о том, что решение об отсрочке Олимпиады уже принято, передает USA Today.
«Игры не начнутся 24 июля, насколько я знаю. Мы перенесем Олимпиаду и начнем разбираться со всеми последствиями», — заявил Паунд.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.
Ранее глава World Athletics призвал перенести Олимпийские игры.