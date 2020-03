Макгрегор вынужден проводить тренировки в подвале из-за коронавируса

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор вынужден проводить тренировки в подвале собственного дома из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, что из-за карантина тренировочный зал Конора в Дублине временно приостановил свою работу.

31-летний боец вернулся в профессиональный спорт, в январе нынешнего года одержав победу на турнире в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона.

Conor's throwing bombs in the basement (via @TheNotoriousMMA, h/t @ESPNRingside) pic.twitter.com/CA3xmb0QRe