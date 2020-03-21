«Челси» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в форварде ЦСКА Чалове

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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере российского нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, передает Daily Star.

По информации источника, английские клубы поборются за игрока в летнее трансферное окно 2020 года. Примечательно, что об интересе «Кристал Пэлас» стало известно еще в прошлом году, также сообщается, что «Челси» давно следит за игроком.

В нынешнем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет шесть мячей и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ боятся, что сезон будет продолжен без зрителей.