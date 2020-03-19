Ученики Тутберидзе приостановили тренировки

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Фигуристы группы тренера Этери Тутберидзе приостановили тренировки на катке «Хрустальный» до 12 апреля, передает ТАСС.

18 марта Министерство спорта рекомендовало ограничить работу спортивных организаций до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы исполняем указ мэра Москвы Сергея Собянина и временно приостанавливаем тренировки с 21 марта по 12 апреля», — заявили в пресс-службе Центра спорта и образования «Самбо-70».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 224 тыс. В России зафиксировали 199 случаев заражения.

Ранее Тутберидзе опубликовала фото своих учеников в медицинских масках.