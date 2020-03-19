Ученики Тутберидзе приостановили тренировки
Фигуристы группы тренера Этери Тутберидзе приостановили тренировки на катке «Хрустальный» до 12 апреля, передает ТАСС.
18 марта Министерство спорта рекомендовало ограничить работу спортивных организаций до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
«Мы исполняем указ мэра Москвы Сергея Собянина и временно приостанавливаем тренировки с 21 марта по 12 апреля», — заявили в пресс-службе Центра спорта и образования «Самбо-70».
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 224 тыс. В России зафиксировали 199 случаев заражения.
Ранее Тутберидзе опубликовала фото своих учеников в медицинских масках.