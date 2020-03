Коронавирус обнаружили у второго баскетболиста «Юты»

Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Эммануэль Мудиэй сдал положительный тест на коронавирус, сообщает JDF Sports в Twitter.

По информации издания, все представители команды прошли обследование после того, как заболевание обнаружили у центрового Руди Гобера. После информации о первом заболевшем игроке НБА приняла решение приостановить матчи регулярного чемпионата.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи. В США выявлено более тысячи случаев заражения.

Ранее сообщалось, что Гобер несколько дней назад смеялся над коронавирусом.

