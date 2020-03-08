Российского лыжника проверят на коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/263/11654263/upload-RIAN_3302282.HR.ru-pic905-895x505-51577.jpg">

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Андрей Ларьков покинул расположение национальной команды на этапе Кубка мира в Осло из-за повышенной температуры и, скорее всего, попадет на карантин из-за коронавируса.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения заболевания. Россияне, посетившие неблагоприятные страны, обязаны сообщать о своем возвращении на горячую линию. После прибытия из государств, где были случаи коронавируса, необходимо соблюдать двухнедельный карантин.

Вяльбе сообщила, что утром у лыжника была зафиксирована повышенная температура. Он пропустит этапы Кубка мира в Канаде и Америке.

«Думаю, что вряд ли коронавирус. Нельзя заразить остальных членов команды, конец сезона, и любой чих может сказаться на всех. В Москву прилетит и, возможно, попадет на карантин. Лучше сдать анализы, перестраховаться», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более трех тысяч человек, 60 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 107 тысяч. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше трех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что игры чемпионата Италии проведут, невзирая на запрет министра спорта.