Биатлонистка Зайцева выразила надежду на положительное решение суда

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Отечественная биатлонистка Ольга Зайцева выразила надежду в положительном решении Спортивного арбитражного суда в отношении дела с поддельными подписями Григория Родченкова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в обвинениях бывшего главы московской лаборатории не звучит ее фамилия, поэтому обида от лживых и сфабрикованных обвинениях о применении допинга растет в разы.

Также спортсменка осталась довольна тем форматом, в котором проходило предварительное слушание и выразила надежду в положительном исходе дела.

Ранее сообщалось, что Ольга Зайцева рассказала о том, как проходит заседание в Спортивном арбитражном суде.