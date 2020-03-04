Биатлонистка Зайцева выразила надежду на положительное решение суда
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Отечественная биатлонистка Ольга Зайцева выразила надежду в положительном решении Спортивного арбитражного суда в отношении дела с поддельными подписями Григория Родченкова. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в обвинениях бывшего главы московской лаборатории не звучит ее фамилия, поэтому обида от лживых и сфабрикованных обвинениях о применении допинга растет в разы.
Также спортсменка осталась довольна тем форматом, в котором проходило предварительное слушание и выразила надежду в положительном исходе дела.
Ранее сообщалось, что Ольга Зайцева рассказала о том, как проходит заседание в Спортивном арбитражном суде.