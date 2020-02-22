Российское посольство в Италии требует объяснений обыска у биатлонистов

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Российское посольство в Италии требует объяснений обыска у отечественных биатлонистов в предверии эстафетной гонки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, в дипмиссии потребовали разъяснений у представителей власти в Италии для получения полной картины происходящего.

Напомним, что утром 22 февраля в номер Александра Логинова, Александра Касперовича и Евгения Гараничева ворвались полицейские и изъяли личные вещи спортсменов.

Ранее сообщалось, что двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал обыски у действующего чемпиона мира в спринтерской гонке Александра Логинова.