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Нападающий Александр Кокорин поделился впечатлениями от первой игры за «Сочи», передает ТАСС.

17 февраля стало известно о переходе Кокорина из петербургского «Зенита» на правах аренды до конца сезона. В товарищеской встрече против московского «Динамо» форвард оформил дубль.

Футболист заявил, что в матче со столичным клубом игроки показали, что могут играть агрессивно.

«Первый шажок сделали, приятно смотреть. Знаю возможности некоторых одноклубников, приятно играть в атаку, ощущение такое, что пару месяцев тренируюсь с командой», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что «Сочи» одержал победу над «Динамо».