Кудашов назвал ошибки в матче с Швецией детскими

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал поражение от сборной Швеции в матче Еврохоккейтура. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, россияне сыграл не очень уверенно в обороне и допускали простейшие ошибки.

«На этом уровне нельзя так передерживать шайбу, чтоб тебя соперник накрывал. Пропустили снова в первой смене, потому что упустили игроков и не вкатились сразу же», — сказам Кудашов.

Напомним, что в заключительном матче Россия сразится с Чехией.

Ранее сообщалось, что сборная России вновь проиграла на Евротуре, пропустив пять шайб от Швеции.