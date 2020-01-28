Боярский прокомментировал перевод Кокорина в «Зенит-2»

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Заслуженный артист России Михаил Боярский прокомментировал перевод игрока петербургского «Зенита» Александра Кокорина во вторую команду сине-бело-голубых, передает «Чемпионат.com».

21 января футбольный клуб «Сочи» объявил о том, что 28-летний форвард будет играть за них на правах аренды до конца сезона, но игрок не захотел уходить из стана действующих чемпионов страны.

«Считаю, что Кокорина надо оставить в команде. На него рассчитывает тренер, но пока идут какие-то подковерные игры. Я уверен, что у Саши все будет хорошо», — заявил Боярский.

Напомним, что «Зенит» занимает первое место в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 45 очков.

Ранее стало известно о том, что Кокорин будет играть до конца сезона за «Зенит-2».