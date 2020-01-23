Суд отказал Емельяненко в сокращении срока ареста

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Краснодарский краевой суд отказал скандальному бойцу MMA Александру Емельяненко в удовлетворении апелляции.

Срок ареста спортсмена остался прежним.

«Судебной коллегией по административным делам Краснодарского краевого суда была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката Александра Емельяненко на постановление Анапского районного суда, на основании которого он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. Жалоба, в которой представитель просил снизить срок до трех суток, оставлена без удовлетворения», — цитирует заявление суда «Р-Спорт».

Напомним, что 21 января Емельяненко был арестован на семь суток за нарушение общественного порядка. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха «Спорт» в анапском селе Супсех и вел себя неадекватно. Полиция задержала бойца, составила на него административный протокол и арестовала за мелкое хулиганство.

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