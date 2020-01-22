Панарин пропустит Матч всех звезд НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин пропустит Матч всех звезд, который состоится на этой неделе в Сент-Луисе. Об этом сообщает пресс-служба заокеанской лиги.

Вместо него в звездном уик-энде примет участие его одноклубник Крис Крайдер.

28-летний уроженец Челябинской области получил травму верхней части тела, из-за чего пропустил игру регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, что Панарин является лучшим бомбардиром своей команды.

Ранее сообщалось, что гол Павла Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Айлендерс».