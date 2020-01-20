Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате Европы

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Российская фигуристка Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на чемпионате Европы, который пройдет в австрийском Граце, передает РИА «Новости».

Как сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), ученица Этери Тутберидзе заявила четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и один тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Также спортсменка планирует выполнить тройной аксель.

Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. В нынешнем сезоне она взяла бронзовые награды в финале Гран-при и на чемпионате России.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 22 по 26 января.

Ранее Трусова показала свою коллекцию наград.