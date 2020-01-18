Тарпищев рассказал о влиянии пожаров в Австралии на теннисистов

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев перед стартом Открытого чемпионата Австралии — Australian Open высказался по поводу ситуации с лесными пожарами в стране, передает РИА «Новости».

Глава организации заявил, что спортсменам стоит быть осторожнее во время выступлений, несмотря на заверения организаторов о безопасности местности, где проходят соревнования.

«Ситуация с пожарами в Австралии это большая проблема, ведь такая погода может сказаться на выступлении таких лидеров, как Новак Джокович, который страдал в детстве от проблем с дыхательной системой. Также влияет дым, которым спортсменам приходится дышать. Безусловно, мы учитываем все эти факторы и надеемся, что все будет нормально», — заявил Тарпищев.

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