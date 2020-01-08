Тарасова открыла виртуальный музей коньков
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова открыла на своем сайте виртуальный музей коньков.
Первым экспонатом стала фигура черепахи в коньках, которую специалисту подарила художественный руководитель театр «Современник» Галина Волчек, которая скончалась 26 декабря.
«За многие годы у меня накопилась огромная коллекция коньков — куклы, рисунки, елочные игрушки, статуэтки, которые мне дарили друзья, фигуристы, болельщики», — написала Тарасова в Instagram.
Ранее заслуженный тренер поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность.
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Друзья! За многие годы у меня накопилась огромная коллекция коньков - куклы, рисунки, ёлочные игрушки, статуэтки, которые мне дарили друзья, фигуристы, болельщики. Решили мы открыть маленький - Виртуальный музей коньков - на моем сайте. А первое фото в нашей экспозиции - очень дорогая для меня кукла- черепаха в коньках. Подарок от Галины Борисовны Волчек. Заходите на сайт, альбом будет обновляться. #виртуальныймузейконьков#игрушки#картины#куклы#сувениры#статуэтки