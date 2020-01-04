Лыжница Непряева заняла последнее место в финале спринта на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева заняла последнее место в финале спринта на шестом этапе «Тур де Ски», который в настоящее время проходит в Италии.
На самом старте гонке норвежка Астрид Якобсен попала палкой в лыжу отечественной спортсменки, из-за чего она не смогла навязать оторвавшимся лыжницам борьбу за медали.
Победительницей гонки стала спортсменка из Словении Анамария Лампич. Она преодолела дистанцию за три минуты три секунды и три сотых.
Второй к финишу пришла Астрид Якобсен, третьей — Джессика Диггинс из США.
Ранее сообщалось, что неоднократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал нищету в России.
Brilliant from Anamarija Lampic! ����— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 4, 2020
She bides her time superbly and comes from the back to take the sprint!#TourDeSki pic.twitter.com/tKTXqOXuiJ