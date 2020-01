Лыжница Непряева заняла последнее место в финале спринта на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева заняла последнее место в финале спринта на шестом этапе «Тур де Ски», который в настоящее время проходит в Италии.

На самом старте гонке норвежка Астрид Якобсен попала палкой в лыжу отечественной спортсменки, из-за чего она не смогла навязать оторвавшимся лыжницам борьбу за медали.

Победительницей гонки стала спортсменка из Словении Анамария Лампич. Она преодолела дистанцию за три минуты три секунды и три сотых.

Второй к финишу пришла Астрид Якобсен, третьей — Джессика Диггинс из США.

Brilliant from Anamarija Lampic!



She bides her time superbly and comes from the back to take the sprint!#TourDeSki pic.twitter.com/tKTXqOXuiJ