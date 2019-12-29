«Ливерпуль» достиг отметки в 50 домашних игр без поражений
«Ливерпуль» после победы над «Вулверхэмптоном». в рамках 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) достиг отметки в 50 домашних игр без поражений. Об этом сообщает Gracenote Live.
Данная серия является второй в истории мерсисайдского клуба. В период с 1978 по 1980 год действующие победители Лиги чемпионов не проигрывали на протяжении 63 матчей.
Напомним, что рекордсменом в АПЛ по количеству домашних матчей без поражений является лондонский «Челси». С 2004 по 2008 год «Стэмфорд Бридж» не видел поражений. Серия «аристократов» прервалась на 87-ой встрече.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги.
�� - Liverpool are on a club PL record run of 50 successive home fixtures unbeaten (W40-D10-L0). This is the third longest unbeaten home streak in top flight history— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 29, 2019
86 - Chelsea (2004-2008)
63 - Liverpool (63, 1978-1980)
50 - Liverpool (2017- running)#LIVWOL