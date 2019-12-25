Хабиб: рассматриваю Гэтжи в качестве возможного оппонента

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поговорил об одном из потенциальных соперников.

Россиянин заявил, что в будущем может встретиться в октагоне с ярким легковесом Джастином Гэтжи.

«Рассматриваю ли я Гэтжи как следующего оппонента? Безусловно. У него зрелищные и интересные противостояния. И это здорово, когда атлет уверен в себе и в своем плане», — цитирует Хабиба Sport.kz.

Стоит отметить, что 18 апреля 2020 года в Бруклине непобежденный россиянин проведет долгожданный супербой против Тони Фергюсона.

Ранее сообщалось, что боксер Джошуа рискует потерять чемпионский пояс.