Хабиб: рассматриваю Гэтжи в качестве возможного оппонента
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поговорил об одном из потенциальных соперников.
Россиянин заявил, что в будущем может встретиться в октагоне с ярким легковесом Джастином Гэтжи.
«Рассматриваю ли я Гэтжи как следующего оппонента? Безусловно. У него зрелищные и интересные противостояния. И это здорово, когда атлет уверен в себе и в своем плане», — цитирует Хабиба Sport.kz.
Стоит отметить, что 18 апреля 2020 года в Бруклине непобежденный россиянин проведет долгожданный супербой против Тони Фергюсона.
Ранее сообщалось, что боксер Джошуа рискует потерять чемпионский пояс.