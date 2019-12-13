ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча завершилась минимальной победой армейского клуба . «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Единственный мяч в этой встрече забил Никола Влашич с передачи Марио Фернандеса. Примечательно, что эта победа стала первой для ЦСКА на групповом этапе. Для команды эта игра ничего не решала, армейцы заняли последнее место в своей группе.

«Эспаньол» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» и вылетело из Лиги Европы.

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

«Эспаньол» — ЦСКА

Голы: 0:1 — Влашич, 84.