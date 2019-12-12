Сборная России объявила состав на дебютный матч Кубка Первого канала
Сборная России определилась с сочетанием звеньев на дебютный матч Кубка Первого канала против команды Швеции.
Вратари: Самонов (Сорокин);
Первое звено: Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачев — Капризов;
Второе звено: Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачев — Бурдасов;
Третье звено: Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;
Четвертое звено: Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.
Встреча между сборными России и Швеции пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.00 мск.
Ранее защитник сборной России Вячеслав Войнов высказался о старте Кубка Первого канала.