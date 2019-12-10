Известны стартовые составы «Бенфики» и «Зенита»

Португальская «Бенфика» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Габриэл, Серви, Шикинью, Пицци, Таарабт, Томаш Тавареш, Карлос Винисиус, Ферру.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Иванович, Азмун, Караваев, Шатов, Ерохин, Дзюба, Оздоев.

Матч пройдет в Португалии, начало встречи запланировано на 23.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» идет на втором месте в группе, за пять туров подопечные Сергея Семака набрали семь очков. «Бенфика» идет на последнем месте, имея в активе четыре очка. Возглавляет группу «РБ Лейпциг» — 10 очков. «Лион» занимает третью строчку, имея столько же, сколько и «Зенит».

Ранее экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков поделился мыслями о матче с «Бенфикой».