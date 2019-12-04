«Милан» отказался от трансфера игрока «Локомотива» Алексея Миранчука

«Милан» не будет приобретать полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.

По информации издания, спортивный директор красно-черных Звонимир Бобан решил сделать ставку на других футболистов в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 19 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. В его активе девять голов и четыре результативные передачи. Соглашение с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Милан» был близок к покупке российского хавбека.