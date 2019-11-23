Трусова прыгнула тройной аксель на тренировке

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Российская фигуристка Александра Трусова, которая занимается в группе у именитого российского специалиста Этери Тутберидзе, исполнила тройной аксель на тренировке, передает «Спорт-Экспресс».

Видео с исполнением тройного элемента появилось в Instagram Тутберидзе, которая подписала публикацию следующими словами: «Так интереснее».

Стоит сказать, что Трусова вышла в финал Гран-при, выиграв два этапа — в США и России.

Тройной аксель является одним из самых сложных элементов в фигурном катании. Также фигуристка владеет несколькими четверными — она может исполнять тулуп, сальхов и лутц в четыре оборота.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко ждет сюрпризов в финале Гран-при по фигурному катанию.